وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: لم نناقش أسواق النفط مع الطرف الأمريكي

كل الوطن – وكالات: ذكر وزير الطاقة ، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المحادثات التي تم إجراؤها مع الطرف الأمريكي لم تشمل قضية أسواق النفط.

وقال بن سلمان، عقب اجتماع لمجموعة “أوبك+”، اليوم الخميس: “لم نناقش أسواق النفط مع المسؤولين الأمريكيين”.

وشدد على أن المحادثات التي تم إجراؤها مع الطرف الأمريكي لم تؤثر على قرار اليوم بشأن بدء الزيادة التدريجية لمستوى إنتاج النفط اعتبارا من مايو.

وأوضح وزير الطاقة أن العودة من الخفض الطوعي لإنتاج النفط ستكون تدريجية، كما أضاف أن باده ستخفف تخفيضاتها الطوعية بمقدار 250 و350 و400 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو ويوليو.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410201