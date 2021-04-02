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سفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا توضيحيا حول الخروج والعودة للمملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:17 صباحًا
سفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا توضيحيا حول الخروج والعودة للمملكة

كل الوطن – وكالات: أصدرت سفارة السعودية لدى القاهرة بيانا ردا على استفسارات حول صلاحية الإقامات وتأشيرات خروج وعودة المقيمين المصريين في المملكة والمتواجدين خارجها، بسبب التعليق المؤقت لدخول البلاد.

وفي سياق توضيحها، أشارت السفارة إلى تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوما من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

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وأضافت السفارة فى بيانها أن تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوما.

ويكون تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

المصدر: “اليوم السابع”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410211

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