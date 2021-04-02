شاهد.. القبض على شخص ردد شعارات مناصرة لـ”داعش” في الحرم المكي

كل الوطن – وكالات: ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب ردد شعارات داعمة لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل الحرم المكي.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن قوة أمن الحرم المكي تمكنت من القبض على شخص كان يحمل سلاحا أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي، مضيفة أنه تم ضبطه مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين ويثير فزع بعض الأشخاص.

وظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم “داعش”، فيما تبعه رجال الأمن وألقوا القبض عليه.

وتفيد معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام سعودية بأن الشخص، الذي ظهر في الفيديو، ينتمي إلى “داعش” وهو من “الفئة الضالة”.

#الحرم_المكي

تأكد أيها الداعشي الإرهابي المجرم

أن كل من في الحرم من مختلف الجنسيات هم رجال أمن وانت منبوذ مدحور بحول الله وقوته… pic.twitter.com/oB8OSbeBCZ — ابو طارق (@ssrp2013) April 1, 2021

القبض على أرهابي داخل المسجد الحرام

بمكة المكرمة فزع المصلين بصرخ بعبارات

تنتمي لتنظيم داعش الأرهابي،،#الحرم_المكيpic.twitter.com/FvvEJNJjyF — ↩فُوًزيوفَ↪ (@Fawaz_ALGhanem) April 1, 2021

القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يردد شعارات مخالفة في #الحرم_المكي. (المدينة) pic.twitter.com/f7eGpimDKS — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 1, 2021

شاهد: الأمن السعودي يقبض على رجل أرهب المصلين بعد ترديده شعارات داعشية بوسط الحرم المكي، ومغردون: سيصبح من ضمن ما يسمى ب “معتقلي الرأي” قريباً #داعشي_في_الحرم_المكيpic.twitter.com/2TAoUKU3Yx — The Saudi Post (@TheSaudi_post) April 1, 2021 المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410215