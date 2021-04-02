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شاهد.. القبض على شخص ردد شعارات مناصرة لـ”داعش” في الحرم المكي

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:22 صباحًا
شاهد.. القبض على شخص ردد شعارات مناصرة لـ”داعش” في الحرم المكي

كل الوطن – وكالات: ألقت أجهزة الأمن السعودية القبض على شاب ردد شعارات داعمة لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل الحرم المكي.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن قوة أمن الحرم المكي تمكنت من القبض على شخص كان يحمل سلاحا أبيض وردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية خلال سيره في الدور الأول بالمسجد الحرام بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي، مضيفة أنه تم ضبطه مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص في الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين ويثير فزع بعض الأشخاص.

وظل الشاب يردد شعارات المنتمين لتنظيم “داعش”، فيما تبعه رجال الأمن وألقوا القبض عليه.

وتفيد معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام سعودية بأن الشخص، الذي ظهر في الفيديو، ينتمي إلى “داعش” وهو من “الفئة الضالة”.

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المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410215

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