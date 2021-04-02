تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالوليد بن طلال ينشر صورة مثيرة للجدلكل الوطنسفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا توضيحيا حول الخروج والعودة للمملكةكل الوطنمصر.. فنان مشهور يعلن عزمة العمل كسائق تاكسي بعد كثرة الديون عليه (صورة)كل الوطنوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: لم نناقش أسواق النفط مع الطرف الأمريكيكل الوطنسوسن مهنا: مؤتمر المانحين لدعم النازح السوري بين العودة الآمنة والضغط الدوليكل الوطنوحيد عبد المجيد: متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟كل الوطنإميل أمين: السعودية والحقبة الخضراءكل الوطنمشاري الذايدي: هل تفتقد الميديا ترمب؟كل الوطنابتسام الكتبي: حلّ العُقدة الإيرانية… وجهة نظر إماراتيةكل الوطنفاضل العماني: أهم عشرة اقتصادات سعودية واعدة

الوليد بن طلال ينشر صورة مثيرة للجدل

كل الوطن - فريق التحرير
بالفارسي الفصيح
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:31 صباحًا
الوليد بن طلال ينشر صورة مثيرة للجدل

كل الوطن – وكالات: نشر رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، صورة مثيرة للجدل، وكتب عليها نصا يتعلق بالعرب والإيرانيين.

ونشر بن طلال صورة فيها لقاءين لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع ولي العهد محمد بن سلمان، والمرشد الإيراني علي خامنئي.

وكتب على الصورة: “الصورة تتحدث. العراق دولة عربية، الفرس خارج المعادلة”.

اقرأ أيضا...

ثم ذيل الصورة بعلم العراق وكتب إلى جواره كرامة، وكذلك فعل مع العلم السعودي.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قام بزيارة إلى السعودية أمس الأربعاء، التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط استقبال كبير بالطائرات الحربية والمدافع.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410218

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.