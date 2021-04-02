تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنما تأثير الهواتف الذكية في الدماغ؟كل الوطنالوليد بن طلال ينشر صورة مثيرة للجدلكل الوطنسفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا توضيحيا حول الخروج والعودة للمملكةكل الوطنمصر.. فنان مشهور يعلن عزمة العمل كسائق تاكسي بعد كثرة الديون عليه (صورة)كل الوطنوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: لم نناقش أسواق النفط مع الطرف الأمريكيكل الوطنسوسن مهنا: مؤتمر المانحين لدعم النازح السوري بين العودة الآمنة والضغط الدوليكل الوطنوحيد عبد المجيد: متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟كل الوطنإميل أمين: السعودية والحقبة الخضراءكل الوطنمشاري الذايدي: هل تفتقد الميديا ترمب؟كل الوطنابتسام الكتبي: حلّ العُقدة الإيرانية… وجهة نظر إماراتية

ما تأثير الهواتف الذكية في الدماغ؟

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالتكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 12:35 صباحًا
ما تأثير الهواتف الذكية في الدماغ؟

كل الوطن – وكالات: كشف البروفيسور ألكسندر كابلان، أخصائي علم النفس الفسيولوجي، أن الاستخدام المتكرر للهاتف الذكي لـ “تذكر” المعلومات، قد يؤدي إلى إضعاف الدماغ.

ويشير الخبير في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أن هذه الأجهزة حاليا تقوم بوظيفة الذاكرة الخارجية، وحفظ البيانات التي كان يحفظها الدماغ سابقا، وهذا بالطبع يؤثر في عمله. فكما تصاب العضلات بالضمور بسبب عدم الحركة، تصاب الآليات المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ بالضعف، إذا لم تقم بوظيفتها بصورة كاملة.

ويقول، “إن استخدام أجهزة الذاكرة الخارجية للحصول على المعلومات المطلوبة أو جدول زمني أو للاطلاع على كتاب أو حدث ما، يؤدي إلى تعود الدماغ على العمل مع الذاكرة الخارجية أكثر من الذاكرة الداخلية”.

اقرأ أيضا...

وهذا يعني، إذا كان الشخص يفرط في استخدام الهاتف الذكي للحفاظ على المعلومات التي تهمه، فإنه يمكن أن يضعف ذاكرته، وقد يؤثر فيها تدفق تيار كبير من المعلومات “غير اللازمة”.

ويقول، “الدماغ بطبيعته، مهيأ مسبقا لتحليل أي معلومة، وبعكسه لا يمكن تحديد هل هذه المعلومة أو تلك “ضرورية” أم لا. لذلك إذا ازدادت كمية المعلومات “غير اللازمة”، فسوف يضطر الدماغ إلى إهدار الجزء الأكبر من إمكانياته هباء”.

ووفقا للبروفيسور، هذا لا يعني يجب الاستغناء عن الهاتف الذكي، خوفا من تأثيره في الدماغ. لأن المطلوب هو عدم الإفراط قي استخدام هذه الأجهزة ولفترات طويلة.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410221

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.