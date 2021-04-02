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مصر تعلن وصول عدد سكان البلاد إلى رقم جديد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 1:55 مساءً
مصر تعلن وصول عدد سكان البلاد إلى رقم جديد

كل الوطن – وكالات: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الجمعة، أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ نحو 101.674.434 نسمة في الساعة التاسعة صباحا من هذا اليوم.

وكان عدد المصريين المسجلين رسميا في مصر 100 مليون نسمة في شهر فبراير 2020 ، وذلك وفقا للتقديرات اليومية لصافي معدلات المواليد والوفيات في مصر.

ويعود تاريخ الساعة السكانية المعلقة على مبنى جهاز الإحصاء لعام 2012، كجرس إنذار على معدلات الزيادة السكانية في مصر، وبعد عامين بدأ تعميم هذه التجربة على باقي المحافظات، حتى أصبحت معظم المحافظات لديها الساعة السكانية.

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وتعمل الساعة السكانية على تسجيل عدد المواليد والوفيات على السواء، وليس المواليد فقط كما يعتقد البعض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة، لحظة بلحظة، علما بأن التفاصيل الخاصة بالمواليد أو الوفيات تبقى لدى وزارة الصحة فقط وليس لدى جهاز الإحصاء، مثل أسمائهم ومناطق تواجدهم.

وشهدت الساعة السكانية اختلافا كبيرا في طريقة عملها، حيث كانت تتم بطريقة حسابية تعتمد على تقديرات معدلات المواليد شهريا وأسبوعيا ويوميا، للوصول إلى العدد المليوني للسكان.

وفي عام 18 إبريل 2017 وصل عدد المواطنين المسجلين في الداخل لـ 94.8 مليون نسمة، بعدها تمت ميكنة كل مكاتب الصحة لتسجيل المواليد لتظهر في مركز معلومات مجلس الوزراء، ثم جرى ربطها بالساعة السكانية المعلقة على مبنى جهاز الاحصاء.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410227

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