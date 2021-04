شركة سعودية تبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة في إثيوبيا

كل الوطن – وكالات: ناقش مدراء “ديزرت تكنولوجي”، وهي شركة مقرها السعودية، والهيئات ذات الصلة في إثيوبيا سبل الاستثمار في الطاقة المتجددة في إثيوبيا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم.

وجرت المناقشة بين المدير الإداري لشركة “ديزرت تكنولوجي” خالد شربتلي وممثلين عن إثيوبيا من وزارة المياه والكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الكهربائية وهيئة الاستثمار ومكتب القنصلية في جدة.

The leaders of Desert Technologies, a #SaudiArabia-based company, and pertinent bodies in #Ethiopia including the Consulate in Jeddah have discussed ways to invest in renewable energy in Ethiopia. pic.twitter.com/SeJJ0JjpbV

