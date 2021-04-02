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مفتي تونس: لقاح كورونا لا يفطر الصائم.. وطلبت تطعيمي أول أيام رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 2:14 مساءً
مفتي تونس: لقاح كورونا لا يفطر الصائم.. وطلبت تطعيمي أول أيام رمضان

كل الوطن – وكالات: أكد مفتي تونس، عثمان بطيخ، على أنه طلب من وزارة الصحة تمكينه من لقاح فيروس كورونا في أول يوم من شهر رمضان.

وقال بطيخ خلال مداخلة اليوم الجمعة عبر راديو “موزاييك أف أم” المحلي: “ما زلت انتظر الإجابة، ولا أظن الوزارة ستبخل علي باللقاح”.

وشدد بطيخ على أن التلقيح واجب شرعا ولا يُفطر الصائم، داعيا التونسيين إلى الإقبال على اللقاح بكثافة لسلامتهم وسلامة غيرهم. كما دعا إلى الابتعاد عن المشاركة في المظاهرات والمسيرات نظرا للخطر الصحي الذي تمثله.

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وأما عن صلاة التراويح، فقال مفتي تونس إن من الأفضل صلاتها في المنزل، مؤكدا على أنها ليست فرضا في الجوامع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تلقي أكثر من 53 ألف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منذ بدء حملة التطعيم في 13 مارس الماضي.

وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد، لكن الإقبال خلال المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل العاملين في القطاع الصحي ومن تبلغ أعمارهم أكثر من 75 عاما، تعد ضعيفة.

المصدر: موزاييك أف أم +RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410234

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