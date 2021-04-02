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من هو محمد بن نايف أصغر عضو ذهبي في النصر السعودي؟ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 2:18 مساءً
من هو محمد بن نايف أصغر عضو ذهبي في النصر السعودي؟ (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، أمس الخميس، انضمام الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في الفريق.

ونشر النادي عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة للعتيبي، وعلق عليها قائلا: “انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، الشاب محمد بن نايف الحداري العتيبي، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية، مثمنين له هذه المبادرة الداعمة تجاه ناديه”.

من هو محمد بن نايف الحداري العتيبي؟

اشتهر في العام 2019 في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعدما التقط صورة “سيلفي” مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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وقال العتيبي حينها عن الصورة التي تم التقاطها في أحد مطاعم جدة: “ولي العهد مر من أمامي أثناء دخوله المطعم، فانتظرته حتى انتهى من الغداء، وطلبت منه التقاط صورة، فرحب ولي العهد بذلك”.

وكشف العتيبي حينها أن عمره 12 عاما (أي أنه يبلغ 14 عاما في الوقت الحالي)، وأنه كان في لندن وعاد للمملكة من جديد، لافتا إلى أنه وعد نفسه بعدم فتح أي حساب في “تويتر”، أو “إنستغرام”، قبل بلوغه الـ16.

وكان نادي النصر، استعاد مؤخرا جزءا من هيبته في الدوري السعودي، بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مباريات، ليرتقي للمركز السادس، بعدما كان يقبع في أسفل الترتيب مع بداية الموسم.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410238

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