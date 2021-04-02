تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تعلق على تعهد نتنياهو بتسيير رحلات من تل أبيب إلى مكةكل الوطنمن هو محمد بن نايف أصغر عضو ذهبي في النصر السعودي؟ (فيديو)كل الوطنشركة سعودية تبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة في إثيوبياكل الوطنمصر تعلن وصول عدد سكان البلاد إلى رقم جديدكل الوطنإذا رفضت التحقيقات.. هذا ما ينتظر السفينة المحررة من قناة السويسكل الوطنما تأثير الهواتف الذكية في الدماغ؟كل الوطنالوليد بن طلال ينشر صورة مثيرة للجدلكل الوطنسفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا توضيحيا حول الخروج والعودة للمملكةكل الوطنمصر.. فنان مشهور يعلن عزمة العمل كسائق تاكسي بعد كثرة الديون عليه (صورة)كل الوطنوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: لم نناقش أسواق النفط مع الطرف الأمريكي

السعودية تعلق على تعهد نتنياهو بتسيير رحلات من تل أبيب إلى مكة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-02T14:25:42+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 2:25 مساءً
السعودية تعلق على تعهد نتنياهو بتسيير رحلات من تل أبيب إلى مكة

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل يعتمد على موضوع التقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بن فرحان، في حديث لقناة “CNN” الخميس، تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تعهد مؤخرا بتسيير رحلات جوية من تل أبيب إلى مكة المكرمة في إشارة محتملة إلى إبرام اتفاق تطبيع وشيك بين الطرفين: “لا أعرف ما إذا كان الأمر وشيكا، هذا الموضوع يعتمد بحد كبير على التقدم في عملية السلام”.

وتابع: “بالطبع هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة، وهي مطروحة على الطاولة منذ العام 2002 وتسمى مبادرة السلام العربية، وحتى قبل ذلك كانت لدينا المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة سنة 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية”.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن “تطبيع مكانة إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل، وسيكون مفيدا للغاية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وكذلك من المنظور الأمني”.

لكنه أضاف: “الآن لا يمكن أن ينجح التطبيع في المنطقة إلا إذا عالجنا القضية الفلسطينية وإذا تمكنا من إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم”.

اقرأ أيضا...

وأردف بن فرحان: “إذا استطعنا إيجاد طريق نحو ذلك فأعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أمانا بحد كبير وأكثر ازدهارا، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها بما في ذلك إسرائيل”.

وحول موافقة المملكة على تسيير رحلات حج مباشرة من تل أبيب إلى مكة، قال بن فرحان: “لم نوافق على ذلك، لكن كما أكدت إذا كان لدينا تقدم في القضية الإسرائيلية الفلسطينية فإننا نأمل أن نرحب بالمواطنين الإسرائيليين من كل الأديان في المملكة وليس فقط المسلمين، لكن دعونا نمضي قدما في عملية السلام قبل كل شيء”.

وسبق أن تعهد نتنياهو، يوم 21 مارس، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية، بإطلاق رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة في حال فوزه.

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط توقعات بعض المسؤولين لانضمام السعودية قريبا إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.

المصدر: “CNN” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410241

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.