قرار سعودي جديد بشأن المساجد

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز، على ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع.

وشدد بن عبد العزيز على منع استخدام مضخمات الصوت داخل المسجد، وعدم المبالغة في عدد السماعات الداخلية، والاكتفاء بما يحتاج إليه فعلا في إيصال الصوت.

كما دعا إلى ضرورة أن تكون مكبرات الصوت متوافقة لمساحة المسجد، وبمقاسات معينة، لمنع تداخل الأصوات والتشويش على المصلين، وأن تكون مزودة بوحدة ضبط لتخفيض الصوت بشكل منفصل.

وشدد على ضرورة المتابعة والتوجيه من قبل فروع الوزارة بمناطق المملكة، والتأكيد على مديري وإدارات ومراقبي المساجد ومنسوبيها بالتقيد بالتعليمات، وإجراء مسح ميداني لمعرفة ما يحتوي كل مسجد من سماعات داخله وخارجه، والتأكد من الانضباط والتقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة بشأنها.

المصدر: صحيفة عاجل

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410244