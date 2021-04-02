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النيابة السعودية: التحقيق مع عصابة أعدت “وكر دعارة” لابتزاز الشباب

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-02T20:00:54+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 8:00 مساءً
النيابة السعودية: التحقيق مع عصابة أعدت “وكر دعارة” لابتزاز الشباب

كل الوطن – الرياض: أعلنت النيابة العامة في السعودية اليوم الجمعة، التحقيق مع “تنظيم عصابي” امتهن سرقة وابتزاز الشباب بالمملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة العامة في بيان إن “التشكيل العصابي استدرج الشباب لشقة معدة لابتزازهم، بعد تصويرهم في أوضاع مشينة”.

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وحسب النيابة فإن “المتهمين أعدوا وكرا للدعارة وروجوا لها عبر حساباتهم الإباحية”، مشيرة إلى أن “التنظيم مكون من 3 متهمين قاموا بجرائم اعتداء على العرض والأخلاق”.

المصدر: “الإخبارية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410247

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