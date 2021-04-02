تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنعصير الشمندر يوفّر شيخوخة صحّيةكل الوطنمصر.. تفاصيل جديدة في قضية تعرّض فنان مشهور للضرب المبرحكل الوطنقرار سعودي جديد بشأن المساجدكل الوطنالسعودية تعلق على تعهد نتنياهو بتسيير رحلات من تل أبيب إلى مكةكل الوطنمن هو محمد بن نايف أصغر عضو ذهبي في النصر السعودي؟ (فيديو)كل الوطنشركة سعودية تبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة في إثيوبياكل الوطنمصر تعلن وصول عدد سكان البلاد إلى رقم جديدكل الوطنإذا رفضت التحقيقات.. هذا ما ينتظر السفينة المحررة من قناة السويسكل الوطنما تأثير الهواتف الذكية في الدماغ؟كل الوطنالوليد بن طلال ينشر صورة مثيرة للجدل

شاهد.. لحظة إلقاء القبض على نجم كولومبيا السابق غوارين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 2 أبريل 2021 - 9:32 مساءً
شاهد.. لحظة إلقاء القبض على نجم كولومبيا السابق غوارين

كل الوطن – وكالات: ألقت الشرطة في مدينة ميديلين الكولومبية، القبض على لاعب خط وسط المنتخب الكولومبي السابق، فريدي فوارين، بعد بلاغ تلقته من أسرته، عقب نشوب عراك في المنزل.

وكشفت تقارير صحفية، أن والدي فريدي غوارين لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي سابقا، قاما بإبلاغ السلطات عن وجود حالة عنف منزلي.

وأشارت إلى أن غوارين، الذي انضم إلى صفوف فريق ميوناريوس الكولومبي في صفقة انتقال حر عام 2020، قادما من فاسكو دا غاما البرازيلي، اعتذر الأسبوع الماضي، عن حضور التدريبات مع الفريق معللا ذلك لحاجته لحل مشاكل شخصية.

وأضافت أن الشرطة الكولومبية أكدت أن غوارين كان تحت تأثير بعض المواد المخدرة عند القبض عليه.

اقرأ أيضا...

وقالت الشرطة: “لقد اعتدى جسديا على والديه اللذان طلبا نقله إلى قسم الشرطة”.

وأوضح مسؤول بالشرطة: “عندما وصل رجال الشرطة لمكان الحادث وجدوا إصابات شخصية داخل المنزل الذي يعيش فيه الابن بعد شجار مع والديه”.

ودخل جوارين في نقاش حاد أيضا مع عناصر الشرطة رغم أن الدماء كانت تظهر على ملابسه، قبل أن يتم نقله لمستشفى قريب ليخضع للعلاج.

وأفادت الشرطة أن اللاعب دخل أيضا في شجار داخل العيادة مع أحد عناصر الأمن، وكذلك مع الأطباء، قبل أن تستعمل الشرطة القوة بشكل شرعي لإخضاعه للعلاج.

يذكر أن فريدي غوارين (34 عاما) عاد إلى الدوري الكولومبي، بعد فترة احتراف دامت أكثر من 15 عاما في الأرجنتين، أوروبا، الصين والبرازيل.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410271

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.