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“الصحة السعودية” تكشف عن عدد جرعات لقاح كورونا بالمملكة

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 1:53 صباحًا
“الصحة السعودية” تكشف عن عدد جرعات لقاح كورونا بالمملكة

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا في المملكة تجاوز الأربعة ملايين وستمائة ألف جرعة حتى الآن.

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وأضافت الوزارة أن الجرعات أعطيت عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وشددت الوزارة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410285

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