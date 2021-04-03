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استعادة مسروقات بـ 120 ألف ريال حصيلة جرائم وافد بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 1:56 مساءً
استعادة مسروقات بـ 120 ألف ريال حصيلة جرائم وافد بالرياض

كل الوطن – وكالات: ألقت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، القبض على مقيم ارتكب عددا من الجرائم تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة شقراء، من استرداد مسروقات قدرت بمبلغ (120) ألف ريال، إثر القبض على مقيم من الجنسية المصرية.

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وأضاف: “تمثلت في سرقة تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس بمحافظتي شقراء والمزاحمية، وضبط المركبة المستخدمة، كما ضبط بحوزته مواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410297

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