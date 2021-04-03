مصر.. إحالة عضو مجلس نواب سابق و12 متهما آخرين للمحاكمة في قضية رشوة

كل الوطن – وكالات: أحال النائب العام المصري، حماده الصاوي، عضو مجلس النواب السابق جمال الشويخي و12 متهما آخرين، ما بين مسؤولين عموميين وأصحاب أعمال حرة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوى.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، أن “المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم، والثانية مهندسة التنظيم بذات الإدارة، والثالث مدير عام منطقة الإسكان بذات الحي، والرابع مراجع فني لأعمال منطقة الإسكان به، طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم، بأن طلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410299