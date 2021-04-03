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جريمة بشعة.. لاجئ من جنسية عربية يقتل امرأة بريطانية ويقطع أوصالها بعد “لقاء جنسي”! (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-03T17:04:58+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 5:04 مساءً
جريمة بشعة.. لاجئ من جنسية عربية يقتل امرأة بريطانية ويقطع أوصالها بعد “لقاء جنسي”! (صور)

كل الوطن – وكالات: دانت محكمة بريطانية طالب لجوء عراقي أقدم على قتل امرأة بطريقة وحشية، وتقطيع أوصالها.

وبعد محاكمة استمرت 4 أسابيع في محكمة بلدة إكستر ب‍إنجلترا، أدين عزام منغوري البالغ من العمر 24 عاما، بارتكاب جريمة قتل بحق لورين كوكس، البالغة من العمر 32 عاما، في سبتمبر الماضي بحجرة يسكنها، بحسب صحيفة “Telegraph”.

وأفادت التحقيقات بأنه قام بقتلها ثم تقطيع جسدها إلى 7 قطع، والتخلص من ملابسها وأشياء خاصة بها، في القمامة وبالغابات.

ولم يتمكن الأخصائي الطبي من تحديد سبب وفاتها، بسبب طول الفترة الزمنية بين مقتلها والعثور على بقاياها.

وقال ممثلو الادعاء إن الضحية قامت مع المتهم بـ”لقاء جنسي” في زقاق، قبل عودتهما إلى شقته. ولم تعرف عائلتها مكان وجودها لمدة أسبوع تقريبا، قبل أن يعتقله المحققون.

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وبعد وفاتها، وضع المتهم شريحة الهاتف الخاصة بها في هاتفه المحمول للتظاهر أمام عائلتها وأصدقائها بأنها لا تزال على قيد الحياة.

وعلى مدار الأيام التالية بعد مقتلها، اشترى المتهم أشياء للتخلص من جسدها، بما في ذلك مجرفة، بعد مشاهدته فيديو في الانترنت بعنوان “كيفية حفر قبر باليد”.

وترك جسدها في غرفته لعدة أيام قبل أن يلفها ببطانات بن وشريط ويتخلص منها، مدعيا في المحكمة أنها ماتت فجأة بعد ممارسة الجنس معها في غرفة نومه بعد شربها وتعاطيها المخدرات.

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لورين كوكس

المصدر: Telegraph

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410309

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