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استنفار أمني كبير في القاهرة بانتظار “موكب المومياوات الملكية”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 5:15 مساءً
استنفار أمني كبير في القاهرة بانتظار “موكب المومياوات الملكية”

كل الوطن – وكالات: تستعد مصر لحدث استثنائي كبير، حيث من المقرر اليوم السبت نقل المومياوات الملكية، في موكب عالمى، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط، تحت إجراءات أمنية مشددة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية نشر قواتها استعدادا لتأمين موكب نقل المومياوات، حيث أعلنت الوزارة حالة الاستنفار القصوى لتأمين مسار الموكب من خلال إجراءات مكثفة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بخط سير الموكب.

وقال مصدر أمني مصري إن “الإجراءات الأمنية تمتد لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمحيط مسار الموكب”.

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وفي سياق متصل أكد محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن “مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة قام بتصنيع 22 عجلة حربية على الطراز الفرعوني لصالح وزارة السياحة والآثار، حيث سيتم استخدام هذه العجلات التى تجرها الخيول في الاحتفالية العالمية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة و17 تابوتا ملكيا، في موكب مهيب من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة”.

يذكر أن العالم ينتظر الحفل في السادسة من مساء اليوم السبت، في احتفالية تزينها أضواء الليزر والكشافات التي ستضيء السماء بأسماء 22 ملكا وملكة من ملوك الفراعنة، حيث سيكون في استقبال موكب الملوك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات الدولية، داخل متحف الحضارة المصرية، فضلا عن نقل الحدث العالمي على الهواء مباشرة عبر 18 قناة تلفزيونية عالمية.

المصدر: RT+ “الوطن” المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410319

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