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مباشر.. موكب المومياوات الملكية في طريقه إلى متحف الحضارة المصري

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-03T21:08:23+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 9:08 مساءً
مباشر.. موكب المومياوات الملكية في طريقه إلى متحف الحضارة المصري

كل الوطن – وكالات: دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، العالم إلى متابعة مشهد نقل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال السيسي في تغريدة: “أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه، طريق البناء والإنسانية”.

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وأضاف ” كل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ”.

وتشهد القاهرة اليوم السبت، نقل 22 مومياء ملكية مصرية قديمة في عربات صُممت خصيصا لذلك، تسير بها في موكب ضخم مهيب إلى المتحف الجديد.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410327

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