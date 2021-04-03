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الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية ومساندتها الكاملة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-03T22:46:39+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 10:46 مساءً
الديوان الملكي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية ومساندتها الكاملة

كل الوطن – واس: أصدر الديوان الملكي السعودي قبل قليل بيانا جاء فيه مايلي:

انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما. سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410338

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