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بعد اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني.. أسماء مسؤولين آخرين سيشملهم التوقيف

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-03T23:03:46+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : السبت 3 أبريل 2021 - 11:03 مساءً
بعد اعتقال رئيس الديوان الملكي الأردني.. أسماء مسؤولين آخرين سيشملهم التوقيف

كل الوطن – وكالات: ذكر مراسل قناة الحرة الأمريكية أن هناك أنباء عن اعتقالات أخرى قد تُعلَن لاحقًا، بعد اعتقال السلطات الأردنية اليوم السبت عددًا من المسؤولين البارزين، هم: الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

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وبيّن المراسل أن توقيف هؤلاء المسؤولين جرى قبل ساعات عدة، من قِبل قوات أمنية مختلفة، في مقدمتها جهاز المخابرات.

ولفت إلى وجود حالة ترقب في الشارع الأردني لمزيد من التوضيحات بشأن هذه الإيقافات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410342

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