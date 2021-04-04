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سائقة تنجو بأعجوبة بعد إنقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : الأحد 4 أبريل 2021 - 2:01 صباحًا
سائقة تنجو بأعجوبة بعد إنقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تعرضت السائقة كلوديا هورتغن، لحادث مروع خلال حصة التصفيات الأولى ضمن أولى جولات سباق “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي تستضيفه مدينة العلا في صحراء السعودية.

وفقدت هورتغن، صاحبة الـ49 عاما، السيطرة على سيارتها عندما كانت قريبة من إنهاء طلعتها، لتنزلق السيارة وتغرز عجلاتها في الرمال قبل أن تنقلب أربع مرات.

https://twitter.com/ExtremeELive/status/1378254932512505857?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1378254932512505857%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1218038-D8B3D8A7D8A6D982D8A9-D8AAD986D8ACD988-D8A8D8A3D8B9D8ACD988D8A8D8A9-D8A8D8B9D8AF-D8A7D986D982D984D8A7D8A8-D8B3D98AD8A7D8B1D8AAD987D8A7-4-D985D8B1D8A7D8AA-D981D98A-D8B3D8A8D8A7D982-D8A8D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D981D98AD8AFD98AD988%2F6068604e42360471601e4572 - كل الوطن

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ونشر الحساب الرسمي لـ”إكستريم إي”، عبر “تويتر”، فيديو للحظة انقلاب سيارة هورتغن، وعلق قائلا: “السائقة كلوديا هورتغن تتعرض لحادث هائل، وهي بخير”.

يذكر أن سباق “إكستريم إي العلا”، انطلق صباح اليوم السبت، وهو أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، ويقام على مدى يومين بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقا وسائقة، وتنظمه وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

المصدر: حساب “إكستريم إي” على “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410360

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