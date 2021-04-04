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وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-04T12:07:42+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 4 أبريل 2021 - 12:07 مساءً
وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي

كل الوطن – وكالات: توفي صباح اليوم الأحد، الملحن والشاعر المصري، شاكر الموجي، بعد صراع مع المرض، وفق موقع “الوطن” المصري.

والاسم الحقيقي للموسيقار المصري الراحل هو شاكر شعيشع عبد الرسول حسن.

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وفي إطار الحديث عن مسيرته الفنية، تجدر الإشارة إلى أن شاكر الموجي قدم عددا كبيرا من الأغنيات، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم جورج وسوف، وراغب علامة، وكارول سماحة، ووائل كفوري، ووليد توفيق، وميادة الحناوي.

هذا وكان شاكر الموجي قد اكتشف العديد من المطربين، من بينهم المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، التي قدمها للجمهور بأول أغانيها “محتاجالك” عام 1998، والمطربة “مروى” بأول ألبوم غنائى لها بعنوان “احترس”، كما امتدت اكتشافات الفنان المصري لتشمل مجال الشعر الغنائي، حيث أن شاكر كان قد اكتشف عددا من الشعراء الغنائيين، من بينهم دسوقي عبد الحافظ، وصفوح شغالة.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410368

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