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السعودية.. وزارة الحج تعلن بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-04T12:36:22+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأحد 4 أبريل 2021 - 12:36 مساءً
السعودية.. وزارة الحج تعلن بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل أزمة كورونا.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط: “بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان”.

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وأضاف مشاط: “تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين”، مؤكدا تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

تجدر الإشارة إلى أن أداء العمرة بالمملكة يحتاج للتسجيل المسبق عبر تطبيق إلكتروني حكومي، لإثبات عدم إصابة الشخص المعني بفيروس كورونا.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410375

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