أول زعيم عربي يهنئ السيسي باحتفالية نقل المومياوات الملكية

كل الوطن – وكالات: تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أول تهنئة من زعيم عربي بشأن نجاح احتفالية نقل المومياوات الملكية.

وأعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في برقية أرسلها للسيسي عن “خالص تهانيه بمناسبة الحدث، وأشاد بالاستعدادات الكبيرة وبالجهود المكثفة التي قامت بها أجهزة الدولة المصرية لإنجاح هذه الاحتفالية والخروج بها بالشكل اللائق والمتميز”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واعتبر أمير الكويت في برقيته للرئيس المصري، أن “هذا الحدث التاريخي يبرز التاريخ العريق والزاهر بالإنجازات لمصر على مر العصور وإسهاماتها البارزة في المسار الحضاري للإنسانية”.

وتمنى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للرئيس عبد الفتاح السيسي “موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار”.

ووصل موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، أمس السبت، وتم إطلاق 21 طلقة مدفع عند استقبالهم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الموكب مركبات ملكية حربية وتزامنت مع عزف الموسيقى العسكرية.

وجاب “موكب المومياوات الملكية” شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير بوسط العاصمة المصرية حتى وصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

ويعتبر “موكب المومياوات الملكية” أحد أهم الأحداث في مجال السياحة والآثار في مصر، وشهد نقل مومياوات تعود لـ 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر القديمة، وذلك من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالجيزة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410384