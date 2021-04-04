إيران.. فيديو متداول على مواقع التواصل “اقتحام مدجنة” ومسؤول محلي يُوضّح

كشف مسؤول محلي في مدينة نيكشهر حقيقة فيديو انتشرعلى وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان اقتحام مدجنة في المدينة جنوب شرق إيران وسرقة الدجاج نتيجة نقصه الحاد في السوق وغلاء سعره.

ونقلت وكالة فارس عن مسؤول محلي بالمدينة أن هجوم المواطنين كان نتيجة انخفاض سعر الدجاج وأن كافة من ظهروا في الفيديو دفعوا ثمن الدجاج عند خروجهم.

این ویدیو با شرح "حمله به یک مرغداری نیک‌شهر استان سیستان‌ و بلوچستان" منتشر شده.

بی‌خود نبود واسه داستان قیمت مرغ "قرارگاه" زدن. pic.twitter.com/TucnreVxUs — Hiwa Yousefi (@YouHiwa) April 3, 2021

هذا ويلاحظ العديد من طوابير شراء الدجاج في الأسواق الحكومية التي تقدمه بأسعار مخفضة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410390