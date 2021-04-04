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شاهد.. مؤتمر صحفي للحكومة الأردنية حول تفاصيل اعتقال شخصيات بارزة في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-04T16:32:10+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الأحد 4 أبريل 2021 - 4:32 مساءً
شاهد.. مؤتمر صحفي للحكومة الأردنية حول تفاصيل اعتقال شخصيات بارزة في المملكة

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410393

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