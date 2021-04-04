نائب رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة

كل الوطن – وكالات: قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي إن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.

وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد أنه تمت السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن، متهما الأمير حمزة بالتحريض من خلال تسجيل مقطعي فيديو، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة بالتعاون مع آخرين.

وأضاف الصفدي أن الأمير حمزة لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن، مشيرا إلى أنه تم رصد تواصل بين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد والأمير، وأن هناك ارتباط بين عوض الله وجهات خارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني على أن الأجهزة الأمنية، رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، وعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.

وأشار إلى أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة، وعددهم بين 14 و16 غير باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، مشددا على أن أمن الأردن فوق أي اعتبار، وسيتم التعامل مع الأمير حمزة على هذا الأساس.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410399