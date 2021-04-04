تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطننائب رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولةكل الوطنأول تعليق للملكة نور والدة الأمير الأردني حمزة بن الحسينكل الوطنشاهد.. مؤتمر صحفي للحكومة الأردنية حول تفاصيل اعتقال شخصيات بارزة في المملكةكل الوطنإيران.. فيديو متداول على مواقع التواصل “اقتحام مدجنة” ومسؤول محلي يُوضّحكل الوطنقادت موكب المومياوات الملكية.. تعرف على الحسناء التي أثارت ضجة في مصر (صور)كل الوطنأول زعيم عربي يهنئ السيسي باحتفالية نقل المومياوات الملكيةكل الوطنبعد تعليق على “موكب المومياوات” وهوية مصر.. عبدالله رشدي يثير الجدل على تويتر (فيديو)كل الوطنالحكومة الأردنية: سنصدر الأحد بيانا تفصيليا حول الاعتقالات الأخيرةكل الوطنوفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجيكل الوطنمن هو الأمير حمزة بن الحسين الذي أصدر الجيش الأردني بيانا بشأنه؟

السلطات السعودية تحبط عمليات تهريب أطنان من المواد المخدرة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الأحد 4 أبريل 2021 - 4:42 مساءً
السلطات السعودية تحبط عمليات تهريب أطنان من المواد المخدرة

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، إحباط عملية تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين خلال 3 أشهر بالإضافة لـ7.9 طن من الحشيش و5.5 كيلوغرام من الكوكايين.

وأضاف بن نايف: “تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزم يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ونحن مستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا”.

اقرأ أيضا...

وتابع: “كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة، عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم”.

وقال وزير الداخلية السعودي: “أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكون حصنا منيعا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410401

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.