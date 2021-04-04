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مصر.. مقتل 3 مواطنين بينهم أب ونجله أثناء تصديهم لمجموعة لصوص

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأحد 4 أبريل 2021 - 4:49 مساءً
مصر.. مقتل 3 مواطنين بينهم أب ونجله أثناء تصديهم لمجموعة لصوص

كل الوطن – وكالات: لقي 3 أشخاص مصرعهم، فجر اليوم الأحد، من بينهم أب ونجله، متأثرين بطلقات نارية، إثر تصديهم لمجموعة من اللصوص بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادى في محافظة قنا المصرية.

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حيث تلقى مدير أمن قنا إخطارا بالعثور على جثث كل من الهواري نظير عبد العاطي صديق، البالغ 40 سنة، ونجله عماد، البالغ 16 سنة، وعبدالرشيد شعبان محمد، البالغ 47 سنة، توفي بعد دخوله المستشفى، ونقل المتوفون لمشرحة مستشفى نجع حمادي بهجورة.

وبحسب التحريات الأولية، فإن “المجني عليهم توفوا بطلقات نارية خلال تصديهم لمجموعة من اللصوص”، وجار تكثيف الجهود الأمنية لكشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410410

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