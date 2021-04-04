د. عبدالمجيد الجلاَّل: تداعيات الاتفاق الصيني الإيراني على النفوذ الأمريكي في المنطقة!

تدفع الولايات المتحدة ، منذ سنوات أوباما إلى بايدن ، أثمان سياساتها المُتخبطة في المنطقة ، وعدم امتلاكها استراتيجية واضحة المعالم تجاه قضاياها وملفاتها ، ما أدى إلى استمرار الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ، واستمرار الحرائق المُشتعلة فيها ، من سورية إلى اليمن .

ويأتي الاتفاق الاستراتيجي بين الصين وإيران ، ليزيد من أوجاع وحسرة الأمريكيين وهم يشاهدون الصين تنافسهم ، في منطقة نفوذهم وهيمنتهم ، لعقودٍ من الزمن .

الاتفاق الاستراتيجي مع إيران ، يأتي بعد محادثات طويلة بدأت عام 2016 أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى إيران ، وهو بمثابة تحدي صيني كبير ، للهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، وتحدي أكبر للعقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران ، عبر شراء الصين للنفط الإيراني ، واستثمارات تُقدر بنحو 400 مليار دولار ، في مشاريع اقتصادية وتجارية وعسكرية وأمنية في الداخل الإيراني !

إضافةً إلى التعاون في المحافل الدولية ، وفي القضايا الاستراتيجية ، وفي مجلس الأمن الدولي ، بمعنى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب ، لن يكون بإمكانه بعد اليوم أن يستفرد بإيران ، في ظل وجود الفيتو الصيني والروسي معاً .

الاتفاق الاستراتيجي مع إيران ، امتدادٌ للمشروع الصيني الخاص بمبادرة الحزام والطريق، التي تشمل بناء طرق تربط الصين ببقية أنحاء العالم مما يمكنها من توسيع نفوذها كقوة عالمية.

أكثر من ذلك ، كشفت صحيفة الصين اليومية، التي يصدرها الحزب الحاكم، عن خطة صينية ، لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ، تشمل الدعوة إلى الاحترام المُتبادل ، والالتزام بالعدالة والانصاف ، وتحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية ، والعمل معاً على تحقيق الأمن الجماعي ، وتسريع وتيرة التنمية والتعاون، وهي خطة تعالج الارتباك والفوضى التي أحدثتها السياسات الأمريكية في المنطقة.

قبل ذلك ، أنشأت الصين ، أول قاعدة لها في الخارج على ساحل البحر الأحمر في جيبوتي ، تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وعلى بعد نحو عشرة كيلو مترات فقط من مقر القيادة الأمريكية في أفريقيا ، وقد يترتب على الاتفاق مع إيران ، بناء قواعد صينية ، قرب مضيق هرمز ، على الساحل الإيراني المطل على الخليج ، في تحدٍ سافر ، لما تعتبره البحرية الأمريكية ، بحيرة خاصة لها !

إلى جانب الصين ، استغلت روسيا ضياع البوصلة الأمريكية في المنطقة ، بإحياء الدور القديم للاتحاد السوفيتي بغزو واحتلال سورية ، وإقامة قواعد عسكرية في منطقة طرطوس السورية على ساحل البحر المتوسط لتعزيز نفوذها وهيمنتها !

بالمناسبة ، كانت منطقة الشرق الأوسط ، ولعقودٍ من الزمن ، منطقة نفوذ أمريكي، حتى أنَّها ظلت ترفض منح حلفائها في الاتحاد الأوروبي دورا أكبر من تقديم بعض المساعدات ، ولكن في السنوات العشر الأخيرة ، ومع ظهور السياسات الأمريكية المُتخبطة ، اندفعت الصين وروسيا ، وبقوة ، لتتقاسم النفوذ والهيمنة ، مع أمريكا ، بعد أن كانت منطقة نفوذ أمريكية خالصة ، وقد تُشعل حرباً باردة جديدة بين هذه الأطراف الدولية المُتنافسة.

وفي السياق نفسه ، سيعزز الاتفاق الاستراتيجي بين الصين وإيران ، من الموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي ، وقد يُعجل ، بضغطٍ أوروبي ، إلى عودة الولايات المتحدة إلى العمل بهذا الاتفاق الذي مزقه الرئيس السابق ترامب عام 2018 !

لم يعد الحضور الاقتصادي القوي يُشبع شهية الصين ، وعينها اليوم لجهة تعزيز وجودها ونفوذها في منطقة ظلت لعقودٍ من الزمن حكراً على النفوذ والهيمنة الأمريكية بقضاياها وأزماتها.

خلاصة القول ، هل مناخ المنطقة وملفاتها ، وأزماتها الساخنة ، سيُناسب الحرير الصيني !

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410414