مصر.. مقتل عميد شرطة إثر مداهمة أحد المطلوبين

كل الوطن – وكالات: توفي العميد محمد عمار زناتي، قائد قوات أمن الفيوم بمصر، الأحد، متأثرا بغاز مسيل للدموع استنشقه في أثناء مداهمة أحد المنازل للقبض على منفذ واقعة “مذبحة الفيوم”.

واستنشق العميد زناتي (48 عاما)، غازا مسيلا للدموع أثناء تبادل إطلاق النار مع مرتكب “مذبحة الفيوم”، مما أسفر عن إصابته باختناق شديد وفشل بالتنفس.

وبينت المصادر أن العميد زناتي نقل إلى مستشفى فيديمين المركزي، وحاول الأطباء عمل إنعاش تنفسي رئوي له، لكن فشلت المحاولات لإنقاذه وتوفي متأثرا بإصابته.

فيما لقي عمرو عبدالناصر، مرتكب “مذبحة الفيوم”، مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء محاولة إلقاء القبض عليه بقرية فيديمين، وفرض طوق أمني حول القرية.

يذكر أيضاً أن ضباط مباحث مركز سنهور بمحافظة الفيوم كانوا قد حددوا المكان الذي اختبأ فيه عمرو ناصر، الشهير بـ “الربعاوي” والذي قتل نجله وشقيقة زوجته وأصاب زوجته ووالدتها ونجله الآخر بإصابات خطيرة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410425