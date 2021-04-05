الملك سلمان يؤكد تضامن السعودية الكامل مع الأردن ودعمها لكافة إجراءات الملك عبدالله الثاني

أعرب خادم الحرمين الريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تضامن السعودية مع الأردن، وتأييدها لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك الأردني عبدالله الثاني لحفظ أمن بلاده.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الملك سلمان بالعاهل الأردني عبدالله الثاني، أعرب عن تمنيه الأمن والاستقرار للأردن بقيادة الملك عبدالله.

وبدوره أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال بولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن وقوف بلاده وتضامنها مع الأردن، ومساندة المملكة التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410428