الهدية التي قدمها عمرو دياب لتركي آل شيخ (صور)

كل الوطن – وكالات: كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل شيخ عن تلقيه هدية مميزة من الفنان المصري عمرو دياب.

وأعرب آل الشيخ في تغريدة عبر “تويتر” عن شكره لدياب قائلا: “هدية غالية من أخي الفنان الكبير عمرو دياب…شكرا أبوعبدالله”.

وأرفق التغريدة بصورتين للهدية التي قدمها له دياب.

هدية غاليه من اخي الفنان الكبير عمرو دياب … شكراً ابوعبدالله🇸🇦❤️🇪🇬 pic.twitter.com/RL65MxvFJx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 4, 2021

والهدية عبارة عن صندوق جلدي أخضر اللون مكتوب عليه من الخارج اسم تركي آل الشيخ، ومن الداخل اسم عمرو دياب، ويحتوي على زجاجتي عطر، وكيس به خشب العود وهو نوع من البخور غالي الثمن.

وأكد المعلقون أن هذه الهدايا تدل على علاقة الصداقة القوية بين آل الشيخ ودياب.

يذكر أن الفنان دياب، طرح مؤخرا عطرا باسمه، من مجموعة “آل برفانات”، وصور إعلانا خاصا له.

المصدر: “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410439