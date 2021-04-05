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السعودية.. تجمع طالبات في جامعة يثير مخاوف من تفشي كورونا (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 5 أبريل 2021 - 4:29 مساءً
السعودية.. تجمع طالبات في جامعة يثير مخاوف من تفشي كورونا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: نشرت صحيفة “المدينة” السعودية، الأحد، مقطع فيديو يوثق تجمع طالبات في جامعة القصيم أثار انتقادات ومخاوف من غياب تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتفشي فيروس كورونا بين الطالبات.

ونقلت الصحيفة عن فريد الزامل، عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة عنيزة قوله إن “سبب التجمع أمام مدخل المبنى، هو التأكد من تفعيل تطبيق توكلنا وحضور عدد من الطالبات في وقت متقارب وتم معالجة ذلك في حينه”.

وبين الزامل أنه لم يتم السماح بحضور أي مصاب أو مخالط وفقا للإجراءات المتبعة، مضيفا أن “الغرف الموجودة للعزل هي ضمن الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية حال وجود أي اشتباه بين الموظفين”.

وقال مغردون سعوديون إن “السبب في تجمهر الطالبات بهذا الشكل كان عدم توفر عدة مداخل، وأيضا عدم التزام الطالبات بالطابور”، معتبرين أن “ذلك يخالف الإجراءت الاحترازية”.

يذكر أن تطبيق “توكلنا” يقدم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في السعودية، ويوفر أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه والتصاريح اللازمة للتنقل وطلب الإسعاف وغيرها من الخدمات الحيوية.

المصدر: “المدينة”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410442

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