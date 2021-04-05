تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالمجلس الرئاسي الليبي يعلن تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنيةكل الوطنالهدية التي قدمها عمرو دياب لتركي آل شيخ (صور)كل الوطنالملك سلمان يؤكد تضامن السعودية الكامل مع الأردن ودعمها لكافة إجراءات الملك عبدالله الثانيكل الوطنمنها رقم هاتف زوكربيرغ.. نشر البيانات الشخصية المسروقة لنصف مليار مستهلك في “فيسبوك”كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: تداعيات الاتفاق الصيني الإيراني على النفوذ الأمريكي في المنطقة!كل الوطننائب رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولةكل الوطنأول تعليق للملكة نور والدة الأمير الأردني حمزة بن الحسينكل الوطنشاهد.. مؤتمر صحفي للحكومة الأردنية حول تفاصيل اعتقال شخصيات بارزة في المملكةكل الوطنإيران.. فيديو متداول على مواقع التواصل “اقتحام مدجنة” ومسؤول محلي يُوضّحكل الوطنالسعودية: الوضع القائم في لبنان لم يعد قابلا للتطبيق

مكافحة المخدرات تكشف عن مخطط لتهريب أكثر من 4 مليون قرص إمفيتامين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 5 أبريل 2021 - 8:37 مساءً
مكافحة المخدرات تكشف عن مخطط لتهريب أكثر من 4 مليون قرص إمفيتامين

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة , أسفرت – بتوفيق الله – عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4,335,000) قرص إمفيتامين.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

20210405 183339 - كل الوطن
20210405 183348 - كل الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410453

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.