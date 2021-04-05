أريج المالكي.. طبيبة أسنان سعودية تحقق المركز الأول في دراسة بحثية عن السواك

كل الوطن – الرياض: فازت طبيبة الامتياز الدكتورة أريج هشام المالكي بالمركز الأول في منافسة الشباب البحثي اليافع للقسم السعودي للمنظمة العالمية لأبحاث طب الاسنان التي أقيمت ضمن المؤتمر السعودي العالمي لطب الاسنان، وذلك من خلال البحث الذي قدمته بعنوان (دراسة سرسرية مغشاة بين فعالية فرشاة الأسنان اليدوية والمسواك لإزالة الترسبات)، حيث تضمن البحث تجريه سريرية شارك فيها 30 طالبة طب اسنان من المستويات المتقدمة أجريت في عيادات المستشفى الجامعي بجامعة رياض العلم, نتج عن تلك التجربة أنه لا يوجد فرق بين المسواك والفرشاة العادية عند الاستخدام بالطريقة العلمية اليدوية الصحيحة .

في حين بينت الدكتورة المالكي بأن هذا الفوز على مستوي عالمي يعد خطوة لإثبات نجاح المرأة السعودية في مجالات عديدة، وأن لها إسهامات فاعلة في مختلف المجالات تتناسب مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته لاسيما في المجال العلمي الذي خطت فيه خطوات تاريخية مشرفة، وبرزت بتحقيق الكثير من الإنجازات وتخطت العديد من العوائق التي واجهتها، متبعةً استراتيجيات مختلفة لتنال أعمالها القبول في المجلات والمنشورات العلمية الرسمية. كما قالت إن حصول المرأة السعودية على الجوائز العالمية في مجال الأبحاث مبشر بأن الجهود التي تبذلها المملكة في تحفيز ودعم تعليم الأبحاث تسهم في إنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة. متطلعةً الى شباب وشابات واعدين وقادرين على التطوير في مجال علم طب الاسنان يحقق الهدف المنشود. فيما بينت فكرة هذا البحث بدأت في شهر يونيو العام الماضي وتمت الموافقة العلمية في شهر سبتمبر، وأخذ التجربة 4 أسابيع تم خلالها فحص المشاركين اسبوعياً، مشيرةً بأن الصعوبات التي واجهتن إيجاد مشاركين في البحث على استعداد لتغيير روتين تفريش اسنانهم واتباع التعليمات الدقيقة في ظل جائحة كورونا حيث كان من الممكن إيقاف التجارب عند اصابة أحد المشاركين أو القائمين عليها بالفيروس.

الجدير بالذكر فأن قائمة المشاركين في البحث العلمي ضمت طبيبات الامتياز د. مي المطوع، د. شادن القرشي، د. هتون الشمراني. د. ميس البوشي تحت اشراف الدكتورة سارة سامر ابورايسي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410458