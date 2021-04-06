تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالمعلمي رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمةكل الوطنالمجلس الرئاسي الليبي يعلن تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنيةكل الوطنالهدية التي قدمها عمرو دياب لتركي آل شيخ (صور)كل الوطنالملك سلمان يؤكد تضامن السعودية الكامل مع الأردن ودعمها لكافة إجراءات الملك عبدالله الثانيكل الوطنمنها رقم هاتف زوكربيرغ.. نشر البيانات الشخصية المسروقة لنصف مليار مستهلك في “فيسبوك”كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: تداعيات الاتفاق الصيني الإيراني على النفوذ الأمريكي في المنطقة!كل الوطننائب رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولةكل الوطنأول تعليق للملكة نور والدة الأمير الأردني حمزة بن الحسينكل الوطنشاهد.. مؤتمر صحفي للحكومة الأردنية حول تفاصيل اعتقال شخصيات بارزة في المملكةكل الوطنإيران.. فيديو متداول على مواقع التواصل “اقتحام مدجنة” ومسؤول محلي يُوضّح

المعلمي رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 2:32 صباحًا
المعلمي رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمة

نيويورك – واس: جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمعالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام ‏قادمة.

وأكد السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410462

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.