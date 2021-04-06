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مقاتلات مصرية وسودانية تحلق فوق نهر النيل (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 1:44 مساءً
مقاتلات مصرية وسودانية تحلق فوق نهر النيل (صور)

كل الوطن – وكالات: نشر المتحدث باسم الجيش المصري فيديو على صفحة القوات المسلحة المصرية في “فيسبوك”، يظهر بعض جوانب مناورات “نسور النيل – 2” بين القوات المصرية والسودانية.

وظهر خلال الفيديو الذي نشرته القوات المصرية، تحليق مقاتلات “ميغ – 29” المصرية، ومقاتلات و FTC-2000 السودانية فوق نهر النيل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها مقاتلات “ميغ – 29” المصرية، حيث ظهرت خلال مناورات “نسور النيل – 1” بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها السودانية.

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وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت اختتام فاعليات تدريب “نسور النيل – 2” بين الجيشين المصري والسوداني، على أرض السودان.

وبدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الإعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410464

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