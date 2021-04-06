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أنباء عن تعطل سفينة جديدة في قناة السويس.. ومصادر توضح (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 3:32 مساءً
أنباء عن تعطل سفينة جديدة في قناة السويس.. ومصادر توضح (صورة)

كل الوطن – وكالات: تداولت وسائل الإعلام المصرية أنباء حول تعرض السفينة RUMFORD لعطل فني خلال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، دون توقف الملاحة.

وكشفت مصادر ملاحية تعطل السفينة دون توقف الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، كما تم الدفع بعدد من القاطرات، لسحبها على أحد جانبي القناة.

وقالت المصادر إن السفينة المعطلة تحمل موادا بترولية، ضمن القافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط.

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وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24″، إلى أن تعطل السفينة البترولية في الكيلو 133، ترقيم المجرى الملاحي، وجارٍ قطرها إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.

أنباء عن تعطل سفينة جديدة في قناة السويس.. ومصادر توضح (صورة)
من جانبها، قالت مصادر لموقع “CNBC عربية” أن هيئة قناة السويس نفت ما تم تداوله عن توقف حركة الملاحة بالقناة إثر تعطل محرك إحدى السفن، وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الموقف.

المصدر: البوابة نيوز+ القاهرة 24 + CNBC عربية + نوفستي + تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410488

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