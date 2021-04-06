الكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بالناجحتين

كل الوطن – وكالات: وصف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارتيه إلى السعودية والإمارات بـ”الناجحتين بكل المعايير”.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن “الزيارتين الأخيرتين إلى المملكة العربية السعودية والإمارات كانتا ناجحتين بكل المعايير، وحفاوة الاستقبال لم تكن تمثل مصطفى الكاظمي، بل أن الإخوة العرب استقبلوا العراق، وتاريخه وإرثه وعمقه”.

وأضاف رئيس الحكومة أن” الزيارتين كانتا بغاية الأهمية ولمسنا رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريبا على الأخوة العرب بتاريخهم وأصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح إلى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا ومع المجتمع الدولي”.

وزار رئيس الحكومة العراقية خلال الأيام الأخيرة السعودية والرياض والتقى بقيادات البلدين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410493