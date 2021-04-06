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الأزهر يصدر فتوى حول الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 8:11 مساءً
الأزهر يصدر فتوى حول الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان

كل الوطن – وكالات: أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تأكيده أن الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان متاح ولا يفطر الصائم.

وأوضح المركز أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)، لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى، موضحا أن “اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلا ولا شربا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضع مِن مواضع ظاهر البدن، ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحين ظاهرا”.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410496

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