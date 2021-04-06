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“تسنيم”: استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-06T22:35:09+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 10:35 مساءً
“تسنيم”: استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمر

كل الوطن – وكالات: أكدت وكالة “تسنيم” المقربة من الحكومة الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة إيرانية لهجوم في مياه البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تحددها أن سفينة “إيران ساويز” تم استهدافها في مياه البحر الأحمر بألغام بحرية ألصقت بهيكلها.

وأوضحت الوكالة أن “ساويز” ناشطة في المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات “الكوماندوز” الإيرانية في مهماتها لمرافقة سفن تجارية.

ولفتت الوكالة مع ذلك إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي للحادث.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر إعلامية وتقارير غير مؤكدة في مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحر إريتريا.

وتقول إيران إن سفينة “ساويز” تجارية لكن تقارير إعلامية نشرت سابقا تدعي أنها تمثل قاعدة أمامية للحرس الثوري الإيراني لإجراء عمليات التجسس.

وياتي ذلك في وقت تتهم فيه إسرائيل بالوقوف وراء عشرات الهجمات على السفن الإيرانية في هذه المنطقة، حيث كانت بعض العمليات تستهدف توريدات النفط من إيران إلى سوريا، بينما كانت أخرى متعلقة بالمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لبنان.

وسبق أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لإسرائيل كانت تقل سيارات في خليج عمان يوم 25 فبراير.

وقال مسؤولو أمن إسرائيليون إن الرد على هذا الهجوم لا مفر منه، بينما تنفي إيران أن تكون لها أي علاقة بالحادث.

المصدر: “تسنيم” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410505

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