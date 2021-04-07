تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“تسنيم”: استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمركل الوطنالأردن.. تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزةكل الوطنالكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بالناجحتينكل الوطنأنباء عن تعطل سفينة جديدة في قناة السويس.. ومصادر توضح (صورة)كل الوطنإثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بشأن استئناف المفاوضاتكل الوطنالسعودية توضح مزاعم “طلبها الإفراج عن باسم عوض الله”كل الوطنمصر تصدر تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في السعوديةكل الوطنالأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزةكل الوطنمقاتلات مصرية وسودانية تحلق فوق نهر النيل (صور)كل الوطنالمعلمي رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمة

مكة: القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:16 صباحًا
مكة: القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم

كل الوطن – – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، في محافظة جدة.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410510

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.