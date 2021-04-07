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استقبال سعودي حار لفريق كروي إيراني (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-07T13:50:27+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:50 مساءً
استقبال سعودي حار لفريق كروي إيراني (صور)

كل الوطن – الرياض: استقبلت السعودية بعثة فريق فولاد خوزستان الإيراني لكرة القدم بالزهور والحلويات بمطار الرياض، والذي وصل تأهبا لمواجهة العين الإماراتي بالملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان في استقبال الفريق الإيراني لدى وصوله عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد منح السعودية، استضافة المجموعة الثالثة التي تشمل مباراة الملحق بين العين وفولاد، وستقام في 10 أبريل الجاري.

كما تم استقبال بعثة فريق العين الإماراتي بذات الحفاوة لدى وصولهم إلى العاصمة الرياض في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410516

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