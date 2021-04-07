المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410521
تركي الفيصل يهاجم “واشنطن بوست”.. فيديو“تسنيم”: استهداف سفينة إيرانية في البحر الأحمرالأردن.. تسجيل مسرب يكشف تفاصيل ما دار بين رئيس هيئة الأركان والأمير حمزةالكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بالناجحتينأنباء عن تعطل سفينة جديدة في قناة السويس.. ومصادر توضح (صورة)إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بشأن استئناف المفاوضاتالسعودية توضح مزاعم “طلبها الإفراج عن باسم عوض الله”مصر تصدر تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في السعوديةالأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزةمقاتلات مصرية وسودانية تحلق فوق نهر النيل (صور)