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السيسي يتحدث عن “استخدام القوة” لمواجهة أزمة المياه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 7 أبريل 2021 - 2:22 مساءً
السيسي يتحدث عن “استخدام القوة” لمواجهة أزمة المياه

كل الوطن – وكالات: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ليست قوة عسكرية فقط.

وأوضح الرئيس المصري آية “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل”، الناس فاكرها القوة العسكرية بس”.

وأضاف الرئيس المصري خلال افتتاح مجمع الوثائق والخدمات بالعاصمة الإدارية: “لكن القوة الاقتصادية والثقافية والفكرية والمعنوية ده كله إعداد، الدولة مش قدرة عسكرية بس، دا قدرات متكاملة وبيسموها قوة الدولة الشاملة”.

دعا الرئيس المصري المواطنين بالحفاظ على كل نقطة مياه، قائلا: “اللى حصل في 2011.. كان أول مدخل للتحدى المياه.. طب وبعدين.. أرمي مخالفات في ترعة سواء كانت مبطنة أو غير مبطنة.. مش بتقول أنك بتحبها وتخاف عليها.. أنت تقدر تحافظ على المياه لوحدك.. ولو كل واحد عمل كده هنقدر نحافظ على المياه.. لازم نخلى بالنا من كل نقطة مياه موجودة عندنا”.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410529

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