التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

كل الوطن – وكالات: قال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثية صوب مدينة خميس مشيط السعودية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع في تغريدة عبر “تويتر” أن “سلاح الجو المسير تمكن من استهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة. يأتي هذا الاستهداف ردا على استمرار العدوان والحصار الغاشم على بلدنا العزيز”.

سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من إستهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرة قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة

يأتي هذا الإستهداف ردا على استمرار العدوان والحصار الغاشم على بلدِنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 6, 2021

وكانت وسائل إعلام سعودية أعلنت يوم أمس الاثنين، مقتل القائد العسكري للكبير في جماعة “أنصار الله” الحوثية عبد اللطيف حمود إثر قصف جوي نفذه التحالف العربي بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

يذكر التحالف العربي رصد مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.

المصدر: “رويترز” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410532