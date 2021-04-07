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السيسي يذكر إثيوبيا بـ3 حروب ضمنها حرب العراق ويحذرها من تكرارها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:47 مساءً
السيسي يذكر إثيوبيا بـ3 حروب ضمنها حرب العراق ويحذرها من تكرارها

كل الوطن – وكالات: ذكّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا بـ3 حروب مدمرة أدت إلى نهاية كارثية وتكلفة كبيرة.

وخلال كلمة للسيسي على هامش افتتاح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، حذر الجانب الإثيوبي من تكلفة المواجهة، معقبا: “مشفتوش مواجهة 1962، و1967 عملت إيه وتكلفتها كانت إيه، ومواجهة أشقائنا في العراق عملت إيه”، مشددا على أن التعاون والاتفاق أفضل كثير من أي شيء.

وأكد، أن هناك تنسيقا مع السودان للإعلان عن عدالة القضية في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة الأنهار، مشيرًا إلى أن الأشقاء العرب والأفارقة يطلعون حاليًا على الوضع والنتائج المحققة.

المصدر: المصري اليوم + الفجر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410551

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