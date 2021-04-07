مصر.. فيديو يكشف لحظة مقتل قائد قوات الأمن في الفيوم

كل الوطن – وكالات: نشر موقع صحيفة “الوطن” المصرية، فيديو يظهر لحظة مقتل العميد، محمد عمار زناتي، مدير قوات الأمن المركزي بمحافظة الفيوم.

ووفقا للصحيفة قتل مدير قوات الأمن أثناء ملاحقة المتهم بقتل أسرته في مركز سنهور بالفيوم، حيث أظهر المقطع المصور رجال الأمن وهم يحملون العميد الشهيد، إلى سيارة الشرطة لنقله لأقرب مستشفى، كما أظهر احتشاد عشرات المواطنين قرب المنزل الذي كان يختبئ فيه المتهم بقتل أسرته، بعد انتحاره أثناء مداهمة قوات الشرطة له.

وقتل العميد محمد عمار زناتي خلال مواجهة وتبادل اطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع مع المتهم، عمرو الرباعي، مرتكب واقعة مذبحة الفيوم، الذي قتل شقيقة زوجته وابنه، وأصاب زوجته وحماته وابنته بطلقات نارية تسببت في دخولهم بغيبوبة.

وأصيب العميد محمد عمار باختناق شديد، أدى إلى فشل تنفسي وتوقف القلب، نتيجة استنشاقه غاز مسيل للدموع، ونقل إلى مستشفى فيديمين المركزي وحاول الأطباء عمل إنعاش رئوي تنفسي له، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410554