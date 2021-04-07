تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالسيسي يذكر إثيوبيا بـ3 حروب ضمنها حرب العراق ويحذرها من تكرارهاكل الوطنفرنسا.. إعادة فتح مسجد أغلق على خلفية مقتل المدرس سامويل باتيكل الوطن8 علامات قد تدلّ على إصابتك السابقة بـ”كوفيد-19″ دون علمك!كل الوطنألم الأسنان قد يكون من أعراض مرض خطيركل الوطنالأردن: الملك عبدالله يُوجّه رسالة إلى شعبه حول التطورات الأخيرةكل الوطنالتحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيونكل الوطنالسيسي يتحدث عن “استخدام القوة” لمواجهة أزمة المياهكل الوطنالعلامات السبع المنذرة لارتفاع نسبة السكر في الدمكل الوطنالحكم على مسؤولين سابقين اثنين في إقليم شينجيانغ بالإعدام بتهمة “الانفصالية”كل الوطنتركي الفيصل يهاجم “واشنطن بوست”.. فيديو

مصر.. فيديو يكشف لحظة مقتل قائد قوات الأمن في الفيوم

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:49 مساءً
مصر.. فيديو يكشف لحظة مقتل قائد قوات الأمن في الفيوم

كل الوطن – وكالات: نشر موقع صحيفة “الوطن” المصرية، فيديو يظهر لحظة مقتل العميد، محمد عمار زناتي، مدير قوات الأمن المركزي بمحافظة الفيوم.

ووفقا للصحيفة قتل مدير قوات الأمن أثناء ملاحقة المتهم بقتل أسرته في مركز سنهور بالفيوم، حيث أظهر المقطع المصور رجال الأمن وهم يحملون العميد الشهيد، إلى سيارة الشرطة لنقله لأقرب مستشفى، كما أظهر احتشاد عشرات المواطنين قرب المنزل الذي كان يختبئ فيه المتهم بقتل أسرته، بعد انتحاره أثناء مداهمة قوات الشرطة له.

وقتل العميد محمد عمار زناتي خلال مواجهة وتبادل اطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع مع المتهم، عمرو الرباعي، مرتكب واقعة مذبحة الفيوم، الذي قتل شقيقة زوجته وابنه، وأصاب زوجته وحماته وابنته بطلقات نارية تسببت في دخولهم بغيبوبة.

وأصيب العميد محمد عمار باختناق شديد، أدى إلى فشل تنفسي وتوقف القلب، نتيجة استنشاقه غاز مسيل للدموع، ونقل إلى مستشفى فيديمين المركزي وحاول الأطباء عمل إنعاش رئوي تنفسي له، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410554

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.